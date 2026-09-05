Another Brick in the Wall

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05.09.2026 12:25
George Roger Waters ist ob seiner politischen Aussagen in den vergangenen Jahren hochumstritten. ...
George Roger Waters ist ob seiner politischen Aussagen in den vergangenen Jahren hochumstritten. Ein großer Musiker bleibt er dennoch.(Bild: EPA/Britta Pedersen)
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Von Vorarlberg-Krone

George Roger Waters, Gründungsmitglied von Pink Floyd, wird am Sonntag 85 Jahre alt. „Krone“-Kolumnist Robert Schneider über einen Musiker, der nie bequem und angepasst war – und gerade deshalb zu einer Ikone geworden ist. 

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Heute wird einer der interessantesten Musiker der Popgeschickte 85 Jahre alt – George Roger Waters. Sänger, E-Bassist, Komponist, Texter und im Jahr 1965 Gründungsmitglied der Rockgruppe Pink Floyd.

Waters war nie ein gefälliger Zeitgenosse. Nach Syd Barretts Ausscheiden wurde er zunehmend zum intellektuellen Motor der Band, die sich einen Teufel darum scherte, wie lang ein Track zu sein hatte, die nach Herzenslust experimentierte und bleibende musikalische Erzählungen schuf. Ohne Waters wären „The Dark Side of the Moon“, „Wish You Were Here” und vor allem „The Wall” kaum jene ikonischen Momente geworden, denn er hat Pink Floyd aus dem Psychedelic Rock in die Kunstgeschichte der Popmusik geführt.

Er dachte nicht in Songs. Er dachte in großen Themen: Entfremdung, Krieg, Geld, Macht, Verlust. Seine Texte gaben der Musik David Gilmours, Richard Wrights und Nick Masons Richtung und Schärfe.

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Aber aus dem wichtigsten Ideengeber wurde zunehmend ein Alleinherrscher. Waters konnte rechthaberisch und erbarmungslos gegenüber seinen Mitmusikern sein. Er drängte Richard White während der Arbeit an „The Wall“ aus der Band. So genial Roger Waters war, er tat der Band nicht gut.

Auch sein späteres politisches Auftreten trägt Züge desselben Furors, der Widerspruch nicht duldet. Seine heftig umstrittenen Aussagen zu Israels Siedlungspolitik muss man nicht teilen, aber seine künstlerische Größe bleibt. Pink Floyd ohne Roger Waters wäre vermutlich sanfter gewesen, angepasster, jedoch harmlos und vermutlich unbedeutend.

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