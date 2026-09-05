Another Brick in the Wall

Waters war nie ein gefälliger Zeitgenosse. Nach Syd Barretts Ausscheiden wurde er zunehmend zum intellektuellen Motor der Band, die sich einen Teufel darum scherte, wie lang ein Track zu sein hatte, die nach Herzenslust experimentierte und bleibende musikalische Erzählungen schuf. Ohne Waters wären „The Dark Side of the Moon“, „Wish You Were Here” und vor allem „The Wall” kaum jene ikonischen Momente geworden, denn er hat Pink Floyd aus dem Psychedelic Rock in die Kunstgeschichte der Popmusik geführt.