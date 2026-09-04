Kühlturm wurde vor Legionellenkrise nie inspiziert

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der folgenschwere Legionellenausbruch im Jahr 2025 seinen Ursprung in einem Kühlturm der Wolfurter Verpackungsfirma Rattpack gefunden haben. Beim Auftakt der Verhandlung am 18. August (die „Krone" berichtete) gab der damals verantwortliche Mitarbeiter an, dass besagter Turm bei den amtlichen Rundgängen schlichtweg ignoriert worden war. Das Land verifizierte diese Aussagen nun auf Nachfrage des ORF Vorarlberg.