Legendäres Tanzlokal: „Mich müssen‘s raustragen“

Im Jahr 1966 im Wohnzimmer gegründet, hat das legendäre Tanzlokal Schiwago in Dobl nahe Graz seine Glanzzeiten noch immer nicht hinter sich – ganz im Gegenteil! Die vielen Gäste stehen auf den einzigartigen Charme.
Man kann gar nicht so schnell reingehen, wie man hier ankommt, sich wohlfühlt und einem klar wird: Hier sind die Uhren irgendwann einmal stehen geblieben. Das geniale Ambiente mit der faltenfreundlichen Beleuchtung. Die vielen, vielen Plastikblumen, die gemusterten Polstermöbel und die charmante Bar mit Patina versprühen Retro-Charme. Und haben mehr gesehen als so mancher Stammgast.
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