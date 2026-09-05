Legendäres Tanzlokal: „Mich müssen‘s raustragen“

Man kann gar nicht so schnell reingehen, wie man hier ankommt, sich wohlfühlt und einem klar wird: Hier sind die Uhren irgendwann einmal stehen geblieben. Das geniale Ambiente mit der faltenfreundlichen Beleuchtung. Die vielen, vielen Plastikblumen, die gemusterten Polstermöbel und die charmante Bar mit Patina versprühen Retro-Charme. Und haben mehr gesehen als so mancher Stammgast.