Schwieriger dritter Tag für das Team Vorarlberg

Am dritten Tag der Sauerland-Rundfahrt wurde nicht taktiert. Schon nach wenigen Kilometern formierten sich die ersten Ausreißer mit Tobias Nolde vom Team Vorarlberg. Auf einem selektiven 12,2-Kilometer-Rundkurs mit Start und Ziel in Wenholthausen fuhr die Gruppe bis zu zweieinhalb Minuten Vorsprung heraus, wurde dann aber vom Feld geschluckt. Giacomo Ballabio blieb bis zum Schluss bei den ersten Verfolgern und landete als bester Team Vorarlberg-Profi auf Platz 14. „Unser Plan ist nicht bis zum Schluss aufgegangen. Insgesamt hatten wir auf dem Kurs mit 3000 Höhenmetern gehofft, dass wir unsere Qualitäten am Berg noch besser ausspielen können. So blieb uns ein absoluter Spitzenplatz verwehrt und auch in der Gesamtwertung ist Philipp Hofbauer der Sprung in die Top zehn nicht gelungen“, bilanzierte Renndirektor Paul Renger.