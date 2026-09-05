Teure Pressearbeit? Marte kontert Kritik

Kommunikation der modernen Medienwelt angepasst

Fakt sei zudem, dass man in den vergangenen Jahren die Kommunikationsarbeit des Landes an die moderne Medienwelt angepasst und den Fokus auf Social Media und digitale Kanäle gelegt habe. Tatsächlich ergebe sich über den gesamten Zeitraum ein Personalzuwachs von 1,95 Vollzeitäquivalenten, unter anderem sei erstmals eine Social-Media-Stelle in der Landeskommunikation besetzt worden. Diese Stelle übernehme allerdings Aufgaben, die zuvor durch Drittanbieter erledigt wurden – „es handelt sich also um sogenanntes Insourcing, nicht um eine Aufstockung“, stellt Marte klar.