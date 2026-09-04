Japankäfer versetzen Grenzgebiet in Aufruhr

Das Insekt ist zwar für Menschen vollkommen harmlos, doch für über 400 Pflanzenarten bedeutet der Schädling den puren Kahlschlag. Vorarlberg verzeichnet heuer bereits drei Funde. Zum dritten Mal in Folge ging den Behörden im Leiblachtal ein Käfer in die Falle. Auf bayerischer Seite ist die Lage noch brisanter. Dort breitet sich der Käfer rasant aus. Deshalb gelten im Fünf-Kilometer-Radius rund um den Fundort ab Freitag strikte Regeln.