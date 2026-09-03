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„Nicht mehr möglich“

Schmerzen! Ofner muss Saison vorzeitig beenden

Tennis
03.09.2026 12:07
Sebastian Ofner
Sebastian Ofner(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für Sebastian Ofner geht eine durchwachsene Saison vorzeitig zu Ende. Der 30-jährige Steirer gab am Donnerstag bekannt, dass er voraussichtlich nächste Woche noch das Challenger-Turnier in Sevilla bestreiten und danach eine Pause einlegen wird.

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Als Grund nannte Österreichs aktuelle Nummer eins (ATP-Nr. 125) erneute Verletzungsprobleme. Zuletzt musste Ofner in Manacor in der ersten Runde gegen den Litauer Edas Butvilas im dritten Satz aufgeben.

„Ich habe seit geraumer Zeit wieder mit Schmerzen in der Ferse zu kämpfen, und an diesem Punkt ist es einfach nicht mehr möglich, so weiterzumachen“, schrieb Ofner auf Instagram.

„Es fällt mir schwer, einen Schritt zurückzutreten, aber im Moment muss ich mich auf meine Gesundheit konzentrieren und verschiedene Ärzte und Spezialisten konsultieren. Mein größtes Ziel ist es, vollständig zu genesen und mich wieder normal zu fühlen – und hoffentlich bald wieder schmerzfrei auf dem Platz stehen zu können“, so Ofner.

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