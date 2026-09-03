Schmerzen! Ofner muss Saison vorzeitig beenden

„Es fällt mir schwer, einen Schritt zurückzutreten, aber im Moment muss ich mich auf meine Gesundheit konzentrieren und verschiedene Ärzte und Spezialisten konsultieren. Mein größtes Ziel ist es, vollständig zu genesen und mich wieder normal zu fühlen – und hoffentlich bald wieder schmerzfrei auf dem Platz stehen zu können“, so Ofner.