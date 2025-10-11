Psycho-Terror mit Handy und versteckten Kameras

„Regierung fährt Mittelstand gegen die Wand“
Kontrollwahn, der die Opfer an den Rand der Verzweiflung treibt: Fast 200 Mini-Kameras hat ein Mann in der Wohnung geheim installiert, um seine Frau 24 Stunden am Tag zu überwachen. Das zwanghafte Verhalten flog auf, das Opfer reichte die Scheidung ein. Immer öfter sind die Behörden mit Anzeigen wegen Cyber-Gewalt konfrontiert.
„Die Möglichkeiten, ungehindert in das intime Umfeld anderer einzudringen, sind durch digitale Hilfsmittel dramatisch gestiegen, die Hemmschwelle ist hingegen gesunken. Opfer können rund um die Uhr verfolgt und bedroht werden, selbst hinter verschlossenen Türen“, zeigt Alexander Grohs, Leiter des Vereins Neustart im Burgenland, einen dramatischen Trend auf.
