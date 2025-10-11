Psycho-Terror mit Handy und versteckten Kameras

Kontrollwahn, der die Opfer an den Rand der Verzweiflung treibt: Fast 200 Mini-Kameras hat ein Mann in der Wohnung geheim installiert, um seine Frau 24 Stunden am Tag zu überwachen. Das zwanghafte Verhalten flog auf, das Opfer reichte die Scheidung ein. Immer öfter sind die Behörden mit Anzeigen wegen Cyber-Gewalt konfrontiert.