So finden Sie Spanner-Cams in Ihrer Airbnb-Wohnung

Katelyn Boss (22) machte ihrem Ärger über die via Airbnb gebuchte Wohnung in Florida beim Social-Media-Dienst TikTok Luft: Mehr als zwölf Millionen Klicks erntete das mittlerweile gelöschte Video, in dem sie vergangenes Jahr eine angeblich in einer Glühbirne versteckte Überwachungskamera zeigte, mit der ihr Airbnb-Vermieter seine Gäste im Badezimmer beobachtet haben soll. Ein klarer Verstoß gegen die Airbnb-Nutzungsbedingungen.