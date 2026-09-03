Video: Hartberg siegt dank Last-Minute-Treffer

Runde 4: Der TSV Hartberg gewann gegen Altach mit 2:1 (1:0). Benjamin Markus traf in der 93. Minute entscheidend. Angelo Gattermayer (16.) hatte die Hartberger mit deren erstem Saisontor vorangebracht, Ousmane Diawara (53.) leistungsgerecht ausgeglichen. Sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).