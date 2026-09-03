Video: Irre Torgala bei Red Bull Salzburg – Rapid

Was für eine irre Torgala im Nachtragsspiel der 4. Runde von Österreichs Bundesliga: Der frühere Serienchampion Red Bull Salzburg überrollte den SK Rapid mit 5:1 und fügte den Grün-Weißen ihre erste Saisonniederlage zu. krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).