Stürmer-Legende beendet Karriere im Nationalteam!

„Manchmal habe ich mich gefragt, ...“

Er habe das Gefühl, „dass die Zeit gekommen ist, zurückzutreten“, schrieb Dzeko. „Manchmal habe ich mich gefragt, wann dieser Moment wohl kommen würde... Aber ich hätte nie gedacht, wie emotional ich mich fühlen würde, wenn ich diese Worte schreibe.“