Stürmer-Legende beendet Karriere im Nationalteam!

Schluss und vorbei: Der 40-jährige Edin Dzeko hat seinen Rückzug aus dem Fußball-Nationalteam von Bosnien-Herzegowina angekündigt!
Wie der Schalke-Stürmer in den sozialen Medien bekannt gab, wird er am 2. Oktober in der Nations League gegen Schweden sein „nächstes und finales Match für unsere Nationalmannschaft bestreiten“ ...
151 Mal für Bosnien-Herzegowina
Dzeko ist Rekordspieler seines Landes, er spielte bisher 151 Mal für Bosnien-Herzegowina. Der frühere Torschützenkönig der deutschen Bundesliga schoss dabei 73 Tore.
„Manchmal habe ich mich gefragt, ...“
Er habe das Gefühl, „dass die Zeit gekommen ist, zurückzutreten“, schrieb Dzeko. „Manchmal habe ich mich gefragt, wann dieser Moment wohl kommen würde... Aber ich hätte nie gedacht, wie emotional ich mich fühlen würde, wenn ich diese Worte schreibe.“
Dzeko gab sein Debüt 2007 in der EM-Qualifikation gegen die Türkei (3:2). Für sein Land nahm er zuletzt an der WM in den USA, Mexiko und Kanada teil. Im Jänner war Dzeko zum vom Österreicher Miron Muslic betreuten Schalke 04 gewechselt.
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