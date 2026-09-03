Nach Sturz: Biker erst nach elf Stunden gefunden

Elf Stunden lang musste im oststeirischen Puch bei Weiz ein gestürzter Motorradfahrer auf Hilfe warten. Der 63-Jährige lag schwer verletzt auf einem Abhang, ehe ihn in den Morgenstunden eine Spaziergängerin fand.
Der 63-Jährige aus dem Bezirk Weiz war laut Polizei gegen 20 Uhr auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Höfling am Kulm unterwegs. Er dürfte zu schnell unterwegs gewesen sein und dadurch mit dem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen sein. Er streifte einen Baum und blieb nach etwa drei Metern auf einem Abhang liegen – das Motorrad stürzte noch weiter ab.
Spaziergängerin hörte Hilferufe
Der Steirer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und konnte daher nicht mehr zurück in Richtung Straße. Elf Stunden lang, bis 7 Uhr in der Früh, musste er ausharren, ehe eine Spaziergängerin seine Hilferufe hörte und die Rettungskette in Gang setzte. Da der Verletzte zuvor Paragleiten war, deckte er sich die ganze Nacht mit dem Gleitschirm zu.
Mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Puch bei Weiz retteten den Biker aus dem unwegsamen Gelände. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen.
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