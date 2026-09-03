Nach Sturz: Biker erst nach elf Stunden gefunden

Der 63-Jährige aus dem Bezirk Weiz war laut Polizei gegen 20 Uhr auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Höfling am Kulm unterwegs. Er dürfte zu schnell unterwegs gewesen sein und dadurch mit dem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen sein. Er streifte einen Baum und blieb nach etwa drei Metern auf einem Abhang liegen – das Motorrad stürzte noch weiter ab.