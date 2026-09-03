UNO warnt vor El Niño: „Wird die Skalen sprengen“

Die UNO rechnet mit dem stärksten El Niño seit Beginn ihrer Aufzeichnungen vor 40 Jahren und warnt vor den Folgen: Bis weit ins kommende Jahr werde das Wetterphänomen der „Übergröße“ das Risiko für Überschwemmungen, Dürren und extreme Hitze erhöhen.
Der heurige El Niño werde „buchstäblich die Skalen sprengen, die wir seit vier Jahrzehnten verwenden“, sagte am Donnerstag die Chefin der Weltorganisation für Meteorologie (WMO), Celeste Saulo. Seinen Höhepunkt werde der aktuelle El Niño laut Vorhersagen Ende des Jahres erreichen, er werde aber bis Februar dauern. Mit Auswirkungen, die auch danach noch lange zu spüren sind.
„In unbekannten Gewässern“
„El Niño wächst vor unseren Augen zu Übergröße an“, sagte UNO-Generalsekretär António Guterres. Die Erde befinde sich „in unbekannten Gewässern, und diese Gewässer heizen sich auf“. Die steigenden Temperaturen im Wasser und an Land hätten die Welt in eine „Gefahrenzone extremer Wetterereignisse“ gebracht.
Verstärkt menschengemachte Erderhitzung
Ein El Niño ist ein alle zwei bis sieben Jahre auftretendes Wetterphänomen, bei dem sich die Wasseroberfläche im östlichen und zentralen Pazifik nahe dem Äquator erwärmt, was weltweit Auswirkungen auf Wind, Luftdruck und Niederschläge hat. In der Folge steigt das Risiko für Wetterextreme. Zusätzlich zu den Folgen des menschengemachten Klimawandels verstärkt ein El Niño Probleme wie Dürren. Honduras, Panama und El Salvador riefen bereits Ende August Dürre-Alarm aus, Panama reduzierte wegen gesunkener Wasserpegel den Schiffsverkehr im Panamakanal.
Der britische Wetterdienst warnte bereits, er rechne mit dem „intensivsten“ El Niño seit mehr als einem Jahrhundert. Die WMO stuft El-Niño-Ereignisse als schwach, mäßig, stark oder sehr stark ein. Der aktuelle El Niño wird den Vorhersagen zufolge in den kommenden Monaten die höchste dieser vier Stufen erreichen und sich mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 100 Prozent noch bis in den Februar hinziehen.
Pazifik immer wärmer
Die Oberflächentemperaturen im äquatorialen Pazifik lagen nach WMO-Angaben bereits zwischen Ende Juli und Mitte August um 2,2 bis 2,6 Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Unter der Oberfläche sei das Wasser teilweise sogar mehr als acht Grad wärmer gewesen. Von September bis November sei nun auch auf fast allen Kontinenten mit überdurchschnittlichen Temperaturen zu rechnen, warnte die WMO.
WMO-Chefin Saulo warnte vor Auswirkungen auf Menschen und Volkswirtschaften in aller Welt. Schon jetzt sorgten Dürren und Überschwemmungen für massive Schäden – „und wir gehen davon aus, dass diese Auswirkungen zunehmen werden, wenn sich El Niño verstärkt“. Unter anderem die Landwirtschaft, Gesundheitssysteme und die Energieversorgung seien großen Risiken ausgesetzt. Saulo rief Katastrophenschutzbehörden zu entsprechenden Vorbereitungen auf.
2027 könnte noch heißer werden
Wegen des erwarteten Temperaturanstiegs könnte der aktuelle El Niño auch dazu führen, dass 2026 das weltweit heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen wird. Das kommende Jahr könnte sogar noch heißer werden, weil die Erwärmung durch einen El Niño im Jahr nach seinem Beginn am stärksten ist. So trug der starke El Niño 2023 und 2024 auch dazu bei, dass 2024 zum bisher heißesten Jahr wurde – „und wir sollten nicht überrascht sein, wenn dieser Rekord gebrochen wird“, sagte WMO-Chefin Saulo.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.