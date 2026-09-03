UNO warnt vor El Niño: „Wird die Skalen sprengen“

2027 könnte noch heißer werden

Wegen des erwarteten Temperaturanstiegs könnte der aktuelle El Niño auch dazu führen, dass 2026 das weltweit heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen wird. Das kommende Jahr könnte sogar noch heißer werden, weil die Erwärmung durch einen El Niño im Jahr nach seinem Beginn am stärksten ist. So trug der starke El Niño 2023 und 2024 auch dazu bei, dass 2024 zum bisher heißesten Jahr wurde – „und wir sollten nicht überrascht sein, wenn dieser Rekord gebrochen wird“, sagte WMO-Chefin Saulo.