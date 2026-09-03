„Lasst die Igel durch eure Gärten marschieren!“

Für Igel sind durchgängige Wege besonders wichtig. Die Tiere durchstreifen in der Nacht mehrere Gärten auf der Suche nach Nahrung, Unterschlupf und Partnern. Wo Zäune oder andere Hindernisse den Weg versperren, bleiben ihnen nur gefährliche Umwege über Straßen. Ein Garten allein mag dabei klein wirken – viele miteinander verbundene Gärten können jedoch eine lange, sichere Strecke ergeben.