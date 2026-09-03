Brach diese Rote dem WAC gegen LASK das Genick?

Eine frühe Rote Karte gegen Raffael Behounek hat dafür gesorgt, dass der WAC im Nachtragsspiel der 4. Runde von Österreichs Bundesliga dem LASK beinahe über die gesamte Spielzeit mit einem Mann weniger entgegengetreten ist. Der entscheidende Grund für die 1:3-Niederlage? krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).