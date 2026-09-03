Stalking-Prozess, weil Oma Enkerl sehen wollte

Danach holte die Richterin das Mädchen in den Zeugenstand. Die 14-Jährige sprach von fünf bis sieben Treffen: „Die Großeltern sind beim Heimweg aus einer Ecke gesprungen“, erzählte sie. Meistens sei es nur die Oma gewesen. Der Opa hatte ihr auch mal 10 Euro für einen Schulausflug gegeben. Ein Geschenk, das sie angenommen hat: „Und sie sagte, ich soll es nicht dem Papa erzählen.“ Ob sie den Großeltern einmal deutlich „Lass mich in Ruhe“ gesagt habe, wollte die Richterin wissen. Die Schülerin verneinte: „Ich habe mich aber auch nicht getraut, das zu sagen.“