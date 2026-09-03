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Darum stimmte Marius Verlängerung der U-Haft zu

Royals
03.09.2026 13:08
Am Montag war Mette-Marits Sohn bei der Sarg-Prozession durch den Palast dabei. Auch am ...
Am Montag war Mette-Marits Sohn bei der Sarg-Prozession durch den Palast dabei. Auch am Begräbnis von König Harald in der kommenden Woche will der 29-Jährige unbedingt teilnehmen.(Bild: APA-Images / NTB / Lise Åserud)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der älteste Sohn der neuen norwegischen Königin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, hat einer Verlängerung seiner Untersuchungshaft seinem Verteidiger zufolge im Voraus zugestimmt – aus einem bewegenden Grund.

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„Das ist auf den Tod des Königs und die damit verbundenen Umstände zurückzuführen“, sagte Rechtsanwalt Petar Sekulic der Nachrichtenagentur NTB. Wie Sekulic zudem norwegischen Medien erläuterte, wolle Marius nach dem Tod des Königs „keine Aufmerksamkeit“ auf sich lenken.

Der norwegische König Harald V. war am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben – er war Høibys Zieh-Opa.

Seit dem Tod von König Harald Ende letzter Woche hat Marius schon zweimal Ausgang bekommen – ...
Seit dem Tod von König Harald Ende letzter Woche hat Marius schon zweimal Ausgang bekommen – unter anderem für die Sarg-Prozession am Montag.(Bild: AFP/OLE BERG-RUSTEN)

Mette-Marits Sohn will Urteil anfechten
Der 29 Jahre alte Høiby war im Juni unter anderem wegen zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Bereits seit Februar sitzt er in Untersuchungshaft, die regelmäßig verlängert werden muss. Am Montag läuft sie erneut aus.

Momentan darf er die U-Haft mit einer elektronischen Fußfessel auf Gut Skaugum, der Residenz des norwegischen Königspaares, verbringen. Er will das Urteil anfechten, ein Berufungsprozess könnte im kommenden Jahr starten. Die Polizei sieht eine Wiederholungsgefahr und will ihn deshalb in Untersuchungshaft behalten.

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Marius bei Begräbnis dabei
Vergangene Woche hatte Høiby Ausgang bekommen, um sich im Krankenhaus von König Harald V. zu verabschieden. Auch an einer Sarg-Prozession in dieser Woche durfte er teilnehmen. Bei dem Begräbnis des Monarchen am kommenden Mittwoch wird er ebenfalls dabei sein.

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