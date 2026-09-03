Darum stimmte Marius Verlängerung der U-Haft zu

Mette-Marits Sohn will Urteil anfechten

Der 29 Jahre alte Høiby war im Juni unter anderem wegen zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Bereits seit Februar sitzt er in Untersuchungshaft, die regelmäßig verlängert werden muss. Am Montag läuft sie erneut aus.