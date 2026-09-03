Bewegtes Leben
Frauenrechtlerin Gloria Steinem (92) gestorben
Gloria Steinem, US-amerikanische Autorin, Journalistin, Dozentin und Aktivistin, die sich über fünf Jahrzehnte lang für die Gleichstellung der Geschlechter sowie für Bürger- und Reproduktionsrechte von Frauen einsetzte, ist 92-jährig gestorben.
Steinem sei „von einigen der vielen, die sie liebten“, umgeben gewesen, als sie starb, gab ihre Stiftung bekannt. Die studierte Amerikanerin engagierte sich seit Ende der 1960er für die feministische Bewegung und beeinflusste Generationen von Frauen.
Bilder von Gloria Steinem:
Im Jahr 1963 merkte sie scherzhaft an, Hugh Hefners Imperium „infiltrieren“ zu wollen und „undercover als Playboy-Bunny“ zu arbeiten. Das tat sie auch. Ein Artikel „A Bunnys Tale“ über ihre Zeit in dem Club machte sie schlagartig berühmt.
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