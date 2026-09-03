Laster im Klausentor verursacht Verkehrschaos

Um kurz vor 12 Uhr Mittag musste die Salzburger Berufsfeuerwehr ausrücken: Im Klausentor war ein Lkw stecken geblieben, zudem hat es an der Oberleitung zu rauchen begonnen. Die Folge: Massiver Stau in der Salzburger Innenstadt ...
Die Höhe unterschätzt – das hat die Lenkerin eines Lastkraftwagens gegen Donnerstagmittag. Denn ihr Laster passte zwar seitlich durch das enge Klausentor im Salzburger Stadtteil Mülln. Nach oben hin war das Gefährt jedoch zu hoch: Die Lenkerin kappte die Oberleitung.
Verkehrskollaps
Die Berufsfeuerwehr musste anrücken. Auch das Rote Kreuz schickte vorsorglich einen Wagen. Die gekappte Oberleitung begann zu rauchen. Nach und nach stockte der Verkehr, bis es letztlich zum völligen Kollaps kam.
Der Lkw wird langsam von der Feuerwehr aus dem Klausentor befreit. Verletzte gab es keine. Der Einsatz dürfte dennoch einige Zeit andauern. Busse und Autos sollten großräumig ausweichen.
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