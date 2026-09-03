Jetzt offiziell: August war so heiß wie noch nie

Dürre im Süden und Osten

Während im Westen Österreichs im August teilweise mehr Niederschlag fiel als im Vergleich mit dem langjährigen Mittel 1991 bis 2020, blieb es im Süden und vor allem im Osten des Landes erneut viel zu trocken. „Die Dürre, die hier seit Jahresbeginn herrscht, hat sich somit weiter verschärft“, erklärte Orlik. „Es ist mittlerweile der dritte August in Folge, der deutlich zu trocken ausfiel.“