Lamine Yamal: Mbappe? „Werde um nichts betteln“

„Glaube nicht, dass ich Werbung für mich machen muss“

Und auch Yamal hält wenig davon, für sich selbst die Werbetrommel zu rühren. Auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Feyenoord Rotterdam meinte der Barca-Star: „Ich glaube nicht, dass ich Werbung für mich machen muss. Jeder kann denken, was er will. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Das ist eure Aufgabe, ich werde um nichts betteln.“