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Lamine Yamal: Mbappe? „Werde um nichts betteln“

Fußball International
09.09.2026 10:21
Lamine Yamal (l.) und Kylian Mbappe (r.) bei der EURO 2024
Lamine Yamal (l.) und Kylian Mbappe (r.) bei der EURO 2024(Bild: EPA/FILIP SINGER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Während Kylian Mbappe mit Blick auf die Ballon-d‘Or-Gala Ende Oktober ordentlich Eigenwerbung betreibt, hält Lamine Yamal wenig davon, sich selbst zu loben. Das sollen andere machen ...

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Hintergrund: Gegenüber der „L‘Equipe“ hatte Mbappe erklärt, bei der Wahl zum Weltfußballer für sich selbst zu stimmen. „Ich selbst halte mich immer für den besten Spieler der Welt“, begründete der Real-Stürmer. Aussagen, die ihm durchaus Kritik einbrachten, Christophe Dugarry – 1998 mit Frankreich Weltmeister – bezeichnete die Aussagen seines Landsmannes etwa als „kindisch und erbärmlich“.

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„Glaube nicht, dass ich Werbung für mich machen muss“
Und auch Yamal hält wenig davon, für sich selbst die Werbetrommel zu rühren. Auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Feyenoord Rotterdam meinte der Barca-Star: „Ich glaube nicht, dass ich Werbung für mich machen muss. Jeder kann denken, was er will. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Das ist eure Aufgabe, ich werde um nichts betteln.“

Wer sich den Titel „Ballon-d‘Or-Sieger 2026“ tatsächlich in den Lebenslauf schreiben darf, erfahren wir am 26. Oktober, die Gala findet zum 70. Jubiläum in Englands Hauptstadt London statt.

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