E-Bikerin nach fatalem Sturz auf Radweg reanimiert

Ereignet hat sich der schreckliche Unfall gegen 12 Uhr. Die 58-Jährige war gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter auf dem Drauradweg bei Strassen in Richtung Lienz unterwegs. Die beiden Angehörigen fuhren laut eigenen Angaben nur wenige Sekunden hinter der Radfahrerin.