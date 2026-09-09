E-Bikerin nach fatalem Sturz auf Radweg reanimiert

Dramatische Szenen in Osttirol: Eine 58-jährige Italienerin erlitt am Dienstag bei einem Sturz mit ihrem E-Bike am Drauradweg schwerste Verletzungen. Die Frau musste reanimiert und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden.
Ereignet hat sich der schreckliche Unfall gegen 12 Uhr. Die 58-Jährige war gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter auf dem Drauradweg bei Strassen in Richtung Lienz unterwegs. Die beiden Angehörigen fuhren laut eigenen Angaben nur wenige Sekunden hinter der Radfahrerin.
Die E-Bikerin erlitt durch den Sturz schwerste Verletzungen am Kopf.
Ermittler von der Polizei
Den Sturz selbst konnten der Ehemann und die Tochter jedoch nicht beobachten, berichtete die Polizei. Als sie die Frau erreichten, fanden sie die 58-Jährige bewusstlos am rechten Fahrbahnrand liegend vor.
Mit Hubschrauber in die Klinik
„Die E-Bikerin erlitt durch den Sturz schwerste Verletzungen am Kopf“, so die Ermittler weiter. Die Frau musste vor Ort reanimiert werden!
Nach der Erstversorgung wurde die Italienerin schließlich mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
Rätsel um den Unfallhergang
Warum die Radfahrerin zu Sturz kam, ist derzeit noch nicht geklärt. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
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