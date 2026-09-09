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Den Schalk im Nacken

Ein Monarch mit Humor: König Haralds beste Sprüche

Royals
09.09.2026 09:55
König Harald hatte Sinn für Humor.
König Harald hatte Sinn für Humor.(Bild: APA-Images / NTB / Lise Aaserud)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seine Mitmenschlichkeit und Empathie, aber auch seine Herzlichkeit und sein Humor zeichneten König Harald V. von Norwegen nach Einschätzung seiner Landsleute und Freunde aus. „Für mich war er ein warmherziger und lustiger Mensch, der in allen Situationen den richtigen Kommentar parat hatte“, sagte der dänische König Frederik X. nach dem Tod des Norwegers.

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Besonders beim jährlichen Dinner für die Mitglieder des norwegischen Parlaments hatte König Harald stets einen witzigen Spruch auf Lager. In schwierigen Momenten für sein Land fand er dagegen einfühlsame Worte.

Die besten Sprüche des Königs
„Man sagt, die Weisheit kommt mit dem Alter. Meine Erfahrung ist, dass das Alter ziemlich oft ganz alleine kommt.“ (Aus der Rede beim traditionellen Dinner für die Mitglieder des norwegischen Parlaments 2008).

„So lange ich fit bin und meine Arbeit machen kann, will ich weiter machen. Ich habe eine Abmachung mit meinen Kindern: Wenn sie meinen, dass ich völlig verrückt geworden bin, sagen sie mir, dass es Zeit ist, zu gehen.“
(Über das Abdanken, 2011)

„Wie ihr vielleicht gemerkt habt, sind die Gerüchte über meinen Tod stark übertrieben – obwohl die Redaktionen des Landes im September einen etwas anderen Eindruck bekommen haben. Der Einzige, der wohl in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist, ist der Elch, den wir später essen werden.“ 
(Aus der Rede beim traditionellen Dinner für die Mitglieder des norwegischen Parlaments 2017)

Der Schalk saß dem König im Nacken.
Der Schalk saß dem König im Nacken.(Bild: APA-Images / NTB / Lise Åserud)

„Ich danke den Behörden für ihre Fürsorge für das Leben nach dem Tod. Ich hoffe, dass es dort gut gepolstert ist, damit der Aufenthalt gemütlich wird. Wir werden schließlich eine Weile dort sein.“

(Kommentar dazu, dass im Staatshaushalt ein Sarkophag für das Königspaar bewilligt wurde; aus der Rede beim traditionellen Dinner für die Mitglieder des norwegischen Parlaments 2024)

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„Wir haben in diesem Herbst eine gewisse Aufmerksamkeit rund um einen Film registriert. Wir haben über eine Fortsetzung nachgedacht und finden, dass „Der König Minute für Minute“ bisher die beste Idee ist. Ich kann nicht versprechen, dass sie besonders rebellisch wird, glaube aber dennoch, dass sie viele Menschen erreichen könnte, da sie auch eine leicht einschläfernde Wirkung haben dürfte.“

(Kommentar zur umstrittenen Netflix-Doku „Rebel Royals“ über die Liebe seiner Tochter, Prinzessin Märtha Louise zu ihrem Ehemann, dem Schamanen Durek Verrett; aus der Rede beim traditionellen Dinner für die Mitglieder des norwegischen Parlaments 2025)

„Troll“: Königin Sonja bleibt nichts erspart
König Harald: „Im Februar werde ich in die Antarktis reisen, um Troll zu besuchen, die (Forschungs-)Station, die wir dort haben...“

Königin Sonja: „Und die ich vor zehn Jahren eingeweiht habe.“
König Harald: „Ja, sie wurde ja nach dir benannt, oder?
Königin Sonja: „Nein, sie heißt Troll.“
König Harald: „Eben.“ (bricht in schallendes Gelächter aus)

(Aus einem TV-Interview im Rückblick auf das Jahr der Königsfamilie im norwegischen Fernsehen, 2014)

„Bei Ihnen ist die Temperatur vermutlich beträchtlich gesunken, seit die Sauna des norwegischen Parlaments geschlossen wurde. Genau diese Einsparmöglichkeit haben wir hier nicht. Stattdessen prüfen wir die Möglichkeit, die überschüssige Energie der Königin in Kabel einzuspeisen.“

(Aus der Rede beim traditionellen Dinner für die Mitglieder des norwegischen Parlaments 2022)

„Die Königin und ihre Begleitung schafften es, eine anspruchsvolle Wanderung am Meer zu bewältigen. Das hinterließ bei den Einheimischen einen so großen Eindruck, dass man einen Wanderweg auf den Spuren der Königin ins Leben rief. Nun machen sich also viele auf den Weg – und man muss auch nicht die ganze Strecke gehen. Man kann sich aussuchen, ob man eine Viertelkönigin, eine halbe oder eine ganze geht. Ich glaube allerdings, dass eine ganze Königin vorzuziehen ist.“

(Kommentar zu einem Besuch von Königin Sonja auf einer Insel in Nordland; aus der Rede beim traditionellen Dinner für die Mitglieder des norwegischen Parlaments 2019)

König Harald war empathisch und volksnah.
König Harald war empathisch und volksnah.(Bild: APA/AFP/NTB/Javad Parsa)

Empathie und Toleranz: Für diese Worte lieben die Norweger Harald
„Es ist nie eure Schuld, wenn Erwachsene zu kämpfen haben und Fehler machen.“
(Aus der Dankesrede nach der Zuteilung des ersten Kinderrechtspreises der Organisation „Save the Children“ in Norwegen, 2009)

„Als Vater, Opa und Ehemann kann ich euren Schmerz nur erahnen. Als König des Landes fühle ich mit jedem einzelnen von euch.“

(Aus König Haralds Gedenkrede nach dem Massenmord in Oslo und auf der Insel Utøya 2011)

„Ich halte an dem Glauben fest, dass die Freiheit stärker ist als die Angst. Ich halte an dem Glauben an eine offene norwegische Demokratie und Gesellschaft fest. Ich halte an dem Glauben fest, dass wir die Möglichkeit haben, frei und sicher in unserem eigenen Land zu leben.“

(Aus König Haralds Gedenkrede nach dem Massenmord in Oslo und auf der Insel Utøya 2011)

„Ich glaube, niemand kann ein Leben ohne Liebe leben. Aber die Liebe hat viele Gesichter.“
(Aus der Neujahrsansprache 2013)

„Norweger sind Mädchen, die Mädchen lieben, Buben, die Buben lieben, und Mädchen und Buben, die einander lieben. Norweger glauben an Gott, Allah, alles und nichts.“
(Aus der Rede beim Spätsommerfest im Schlosspark 2016)

„Wenn wir einander wirklich zuhören, kann etwas Magisches passieren.“
(Aus der Neujahrsansprache 2023)

König Harald fand stets die passenden Worte.
König Harald fand stets die passenden Worte.(Bild: AP/Fredrik Varfjell)

„Ich glaube, es ginge uns besser, wenn wir uns von der Idee verabschiedeten, dass das Leben einfach sein muss, und gerne auch perfekt. Denn so ist es ja nicht.“
(Aus der Neujahrsansprache 2024)

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