Ein Monarch mit Humor: König Haralds beste Sprüche

„Die Königin und ihre Begleitung schafften es, eine anspruchsvolle Wanderung am Meer zu bewältigen. Das hinterließ bei den Einheimischen einen so großen Eindruck, dass man einen Wanderweg auf den Spuren der Königin ins Leben rief. Nun machen sich also viele auf den Weg – und man muss auch nicht die ganze Strecke gehen. Man kann sich aussuchen, ob man eine Viertelkönigin, eine halbe oder eine ganze geht. Ich glaube allerdings, dass eine ganze Königin vorzuziehen ist.“