„Der ORF muss weniger machen – und das besser“

Der ORF steht vor einer entscheidenden Weichenstellung: Beim zweitägigen Zukunftsforum geht es um die große Frage, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk künftig aussehen soll. Wie viel Politik darf noch mitmischen? Und wo muss der ORF den Sparstift ansetzen? „Krone“- Chefredakteur Klaus Herrmann sieht in „Brennpunkt Medien“ deutlichen Reformbedarf. Der ORF müsse sich stärker auf seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag konzentrieren: „Er muss weniger machen – und das dafür besser.“ Für Herrmann ist dabei klar: „Der ORF gehört nicht der Politik, sondern uns allen.“