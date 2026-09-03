Kartenpionier profitiert in Streit um Lake Ontario

Grund für den sprunghaften Anstieg? MapQuest weigert sich schlichtweg, beim Umbenennungs-Wahn von Apple und Google mitzumachen. Bei den Navigations-Pionieren bleibt der Lake Ontario schlicht der Lake Ontario – genauso wie der Golf von Mexiko. Wer es doch anders mag, für den bietet der Dienst ein interaktives Tool an, über das Nutzer die Bezeichnungen auf ihren eigenen Endgeräten scherzhaft selbst anpassen können.