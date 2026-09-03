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Alarmierende Attacken

Sabotageakte? Deutschland sieht „hohe Gefährdung“

Deutschland
03.09.2026 07:52
Die Verantwortung für die Sicherung der Anlagen liege vor allem bei den Unternehmen.
Die Verantwortung für die Sicherung der Anlagen liege vor allem bei den Unternehmen.(Bild: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach den mutmaßlichen Sabotageakten an Energieanlagen in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen sieht das deutsche Innenministerium kritische Infrastruktur in Deutschland grundsätzlich stark gefährdet.

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„Aufgrund ihrer Bedeutung für die Gesellschaft unterliegen kritische Infrastrukturen einer hohen abstrakten Gefährdung“, sagte ein Sprecher des Ministeriums dem „Handelsblatt“ laut Vorabbericht.

Wer ist für Sicherheit zuständig?
Die Verantwortung für die Sicherung der Anlagen liege vor allem bei den Unternehmen. Zwar arbeiteten Staat und Wirtschaft beim Schutz kritischer Infrastruktur eng zusammen. „Grundsätzlich sind jedoch die Betreiber für den Schutz ihrer jeweiligen Einrichtungen verantwortlich“, so der Sprecher.

Die Sicherheitsbehörden des Bundes unterstützten die Unternehmen dabei. Das Bundesamt für Verfassungsschutz informiere mögliche Betroffene unter anderem mit Sicherheitshinweisen für die Wirtschaft. Hinzu kämen regelmäßige Sicherheitsbriefings und Gespräche mit einzelnen Branchen. Dabei stellten die Behörden auch die aktuelle Gefährdung durch Sabotage dar.

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Es gilt das Kritis-Dachgesetz
Konkrete Vorgaben für Betreiber stehen allerdings noch aus. Das im März 2026 in Kraft getretene Kritis-Dachgesetz legt erstmals bundesweit und branchenübergreifend Mindestanforderungen für den physischen Schutz kritischer Infrastruktur fest. Die dafür notwendigen Rechtsverordnungen hat die deutsche Bundesregierung bisher nicht vorgelegt. Einen Zeitplan nannte das Innenministerium auf Nachfrage nicht. „Die Bundesregierung arbeitet mit Hochdruck an der Umsetzung des Kritis-Dachgesetzes“, erklärte der Sprecher.

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