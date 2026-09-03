„Unfassbar, wie die sich im Gericht aufführen“

Denn gut ein Dutzend wie Kinder wirkende Freunde der angeklagten Syrer und Slowaken kamen und verhielten sich im Wiener Landesgericht ausgesprochen respektlos. Auf der Stiege zum Landl saß ein Bub, der wie zehn wirkte und rauchte. Drin lief ein frecher Spruch nach dem anderen. „Es ist unfassbar, wie die sich aufgeführt haben. Es muss an die Öffentlichkeit, was in unserer Gesellschaft passiert. Mich haben sie angesprochen und einer anderen Zeugin gedeutet, dass sie den Mund halten soll.“