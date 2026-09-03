Katy Perry: Trudeau ist „die Liebe meines Lebens“

„Es war wahrscheinlich die härteste Zeit“, hat Katy Perry jetzt über die Phase nach der Trennung von ihrem Ex-Verlobten Orlando Bloom erzählt. Doch dann passierte etwas, womit sie nicht gerechnet habe: Sie lernte ihre große Liebe kennen – den kanadischen Ex-Premier Justin Trudeau.
Offen wie nie sprach Katy Perry jetzt mit dem „People“-Magazin über das Liebes-Aus mit Bloom und ihre neue Liebe zu Trudeau. 2025 wurde die Trennung des einstigen Promi-Traumpaares bekannt. Damals war die Sängerin gerade in Australien auf Tour und habe in dieser Zeit viel geweint.
„Und dann hat sich alles verändert“
Doch dann sei sie Trudeau begegnet: „Ich habe Justin auf der Tour kennengelernt und dann hat sich alles verändert“, erinnerte sich Perry nun zurück.
Ein glücklicher Zufall? Perry ist anderer Meinung. Sie glaubt fest an Manifestation, schrieb sich im letzten Jahr eine Liste mit Wünschen für ihr Leben. Punkt zehn sei „Finding True Love“ – die wahre Liebe finden – gewesen.
Perry wollte „epische, legendäre Liebe“
„Und ich glaube, genau da sind wir gerade“, schwärmte die 41-Jährige nun. Denn Trudeau sei für sie „die Liebe meines Lebens“. Schon lange habe sie von einer Beziehung wie dieser geträumt, verriet Perry. „Ich wollte immer eine epische, legendäre Liebe.“
Auch mit ihrer Therapeutin habe sie darüber bereits gesprochen. Denn in ihrem Leben sei zwar alles außergewöhnlich, aber in der Liebe habe es einfach nie geklappt. „Das fehlende Puzzleteil – und dann ist es aufgetaucht“, schmunzelte Perry über Trudeau.
Was sie an ihrem Freund so schätze? „Er ist wirklich sehr herzorientiert, und ich glaube, dass wir in dieser Hinsicht übereinstimmen.“
Trudeau kennt alle Songs von Perry
Außerdem habe sich Trudeau zu Beginn ihrer Liebe wirklich ins Zeug gelegt und sei während ihrer Tour für sie da gewesen. Er habe zehn ihrer 20 Shows besucht und alle ihre Songs gekannt. Er sei eine echte Stütze gewesen – eine „unglaublich heilsame“ Erfahrung.
Vor allem wegen ihres Herzschmerzes nach der Trennung von Bloom. Heute weiß Perry aber: „Ich musste loslassen, damit ich weitermachen konnte.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.