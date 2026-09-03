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Katy Perry: Trudeau ist „die Liebe meines Lebens“

Society International
03.09.2026 07:42
Katy Perry schwärmte in einem neuen Interview von ihrem Freund Justin Trudeau. Er sei „die Liebe ...
Katy Perry schwärmte in einem neuen Interview von ihrem Freund Justin Trudeau. Er sei „die Liebe meines Lebens“.(Bild: AP/Charles Sykes)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

„Es war wahrscheinlich die härteste Zeit“, hat Katy Perry jetzt über die Phase nach der Trennung von ihrem Ex-Verlobten Orlando Bloom erzählt. Doch dann passierte etwas, womit sie nicht gerechnet habe: Sie lernte ihre große Liebe kennen – den kanadischen Ex-Premier Justin Trudeau.

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Offen wie nie sprach Katy Perry jetzt mit dem „People“-Magazin über das Liebes-Aus mit Bloom und ihre neue Liebe zu Trudeau. 2025 wurde die Trennung des einstigen Promi-Traumpaares bekannt. Damals war die Sängerin gerade in Australien auf Tour und habe in dieser Zeit viel geweint.

„Und dann hat sich alles verändert“
Doch dann sei sie Trudeau begegnet: „Ich habe Justin auf der Tour kennengelernt und dann hat sich alles verändert“, erinnerte sich Perry nun zurück.

Ein glücklicher Zufall? Perry ist anderer Meinung. Sie glaubt fest an Manifestation, schrieb sich im letzten Jahr eine Liste mit Wünschen für ihr Leben. Punkt zehn sei „Finding True Love“ – die wahre Liebe finden – gewesen.

Katy Perry und Justin Trudeau sind seit dem letzten Jahr ein Paar. Nach der Trennung von Orlando ...
Katy Perry und Justin Trudeau sind seit dem letzten Jahr ein Paar. Nach der Trennung von Orlando Bloom habe der kanadische Ex-Premier sie wieder glücklich gemacht, verriet die Sängerin.(Bild: AP/Sean Kilpatrick)

Perry wollte „epische, legendäre Liebe“
„Und ich glaube, genau da sind wir gerade“, schwärmte die 41-Jährige nun. Denn Trudeau sei für sie „die Liebe meines Lebens“. Schon lange habe sie von einer Beziehung wie dieser geträumt, verriet Perry. „Ich wollte immer eine epische, legendäre Liebe.“

Auch mit ihrer Therapeutin habe sie darüber bereits gesprochen. Denn in ihrem Leben sei zwar alles außergewöhnlich, aber in der Liebe habe es einfach nie geklappt. „Das fehlende Puzzleteil – und dann ist es aufgetaucht“, schmunzelte Perry über Trudeau.

Was sie an ihrem Freund so schätze? „Er ist wirklich sehr herzorientiert, und ich glaube, dass wir in dieser Hinsicht übereinstimmen.“

In dem Interview sprach Perry auch über ihren Herzschmerz nach der Trennung von Orlando Bloom.
In dem Interview sprach Perry auch über ihren Herzschmerz nach der Trennung von Orlando Bloom.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Neilson Barnard)

Trudeau kennt alle Songs von Perry
Außerdem habe sich Trudeau zu Beginn ihrer Liebe wirklich ins Zeug gelegt und sei während ihrer Tour für sie da gewesen. Er habe zehn ihrer 20 Shows besucht und alle ihre Songs gekannt. Er sei eine echte Stütze gewesen – eine „unglaublich heilsame“ Erfahrung.

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Vor allem wegen ihres Herzschmerzes nach der Trennung von Bloom. Heute weiß Perry aber: „Ich musste loslassen, damit ich weitermachen konnte.“

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