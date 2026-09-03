„Auto trocken fahren“: Steirer rast mit 190 km/h

Mit bis zu 190 km/h raste in der Nacht auf Donnerstag ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer in der Nähe des Grazer Flughafens. Die kuriose Begründung: Er wollte das Auto nach einer Wäsche „trocken fahren“.
Der erst 19-jährige Probeführerscheinbesitzer war gegen 1 Uhr mit seinem PS-starken Auto unterwegs, mit dem er auf der B67, nach dem Kreisverkehr beim Flughafen Graz, stark beschleunigte. Sein Pech: In diesem Bereich führten Polizisten der Landesverkehrsabteilung gerade zivile Kontrollen durch.
Bei der anschließenden Geschwindigkeitsmessung stellten die Polizisten im Gemeindegebiet von Feldkirchen eine Geschwindigkeit von 190 km/h fest – erlaubt waren in diesem Bereich 80 km/h. Der Lenker wurde wenig später angehalten. Als Grund für die massive Geschwindigkeitsüberschreitung gab er an, sein Auto kurz zuvor gewaschen zu haben und es nun „trocken fahren“ zu wollen.
Auto wurde beschlagnahmt
Die logischen Konsequenzen der Raserei: Der Steirer musste den Probeführerschein abgeben und wird angezeigt, sein Auto wurde vorläufig beschlagnahmt.
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