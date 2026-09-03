„Auto trocken fahren“: Steirer rast mit 190 km/h

Bei der anschließenden Geschwindigkeitsmessung stellten die Polizisten im Gemeindegebiet von Feldkirchen eine Geschwindigkeit von 190 km/h fest – erlaubt waren in diesem Bereich 80 km/h. Der Lenker wurde wenig später angehalten. Als Grund für die massive Geschwindigkeitsüberschreitung gab er an, sein Auto kurz zuvor gewaschen zu haben und es nun „trocken fahren“ zu wollen.