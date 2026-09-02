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Lake Ontario jetzt auch bei Apple Karten umbenannt

Digital
02.09.2026 09:06
Für Apple-Nutzer in Kanada heißt der Lake Ontario auch weiterhin Lake Ontario.
Für Apple-Nutzer in Kanada heißt der Lake Ontario auch weiterhin Lake Ontario.(Bild: AP/Keito Newman)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Internetriesen Google hat nun auch Apple den Lake Ontario in seiner Karten-App in „Lake America“ umgetauft und damit eine Vorgabe von US-Präsident Donald Trump übernommen. Wer in den USA auf Apple Karten nach Lake Ontario sucht, wird zwar zu dem See an der Grenze zu Kanada geführt – allerdings prangt dort nun der neue Name.

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Damit folgte der iPhone-Hersteller der umstrittenen Umbenennung, die Trump im Zollkonflikt mit dem Nachbarland verfügt hatte. Der Wechsel betrifft allerdings nur Apple-Nutzer in den USA, während in Kanada weiterhin der Name Lake Ontario angezeigt wird, wie der kanadische Sender CBC berichtete. Der Lake Ontario ist einer der fünf Großen Seen, von denen vier durch die Grenze zwischen den USA und Kanada geteilt werden.

  Trump nutzt Umbenennungen in seiner zweiten Amtszeit häufiger als symbolisches Mittel der Machtdemonstration. Im konkreten Fall richtet sich sein Ärger gegen Kanada, weil die Regierung des Landes im Zollstreit mit den Vereinigten Staaten bisher nicht einlenken will.

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Schon im vergangenen Jahr nutzte Google ein vergleichbares Vorgehen, als es US-Anwendern von Google Maps die Meeresbucht nach einer Initiative Trumps als „Golf von Amerika“ statt wie bisher als „Golf von Mexiko“ anzeigte. Auch Apple folgte der Umbenennung. Golf von Mexiko war zuvor die seit dem 16. Jahrhundert gebräuchliche Bezeichnung.

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