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„Da bist du machtlos“

Rapid-Debakel: „Da fehlt ein Zweikampfmonster“

Bundesliga
03.09.2026 06:58
Sky-Experte Andreas Herzog analysiert Rapid.
Sky-Experte Andreas Herzog analysiert Rapid.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sky-Experte Andreas Herzog sieht bei Rapid nach dem 1:5-Debakel gegen Red Bull Salzburg besonders in der Defensive dringenden Handlungsbedarf und fordert noch einen echten Abräumer für das Mittelfeld.

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„Rapid hat ein gutes Spiel gemacht in der Offensive, defensiv war Salzburg heute um zwei Klassen besser“, analysierte Herzog bei Sky Sport Austria. 

„Er weiß ganz genau, dass ihnen ein Sechser, der vor den Innenverteidigern alles wegräumt, der fehlt ihnen“, sagte Herzog mit Blick auf Trainer Johannes Hoff Thorup. „Rapid wird nicht daran vorbeikommen, dass sie noch einen richtigen defensiven Mittelfeldspieler, ein Zweikampfmonster, einen Ballwinner, dass sie den irgendwie implementieren in die Mannschaft.“

„Da bist du fast machtlos“
Herzog weiter: „Spielerisch ist alles gut und schön, aber wenn du nicht die Balance hast, wenn du den Ball verlierst und der Gegner kommt zu leicht zu Tormöglichkeiten oder Toren, kannst du als Trainer trainieren, was du willst, da bist du dann schon fast ein bisschen machtlos.“

Andreas Herzog
Andreas Herzog(Bild: GEPA)

Besonders bei den Treffern von Haris Tabakovic fehlte ihm die Gegenwehr: „Die Momente in der Defensive, das geht einfach nicht. Haris Tabakovic schießt zwei Tore von außerhalb des Strafraums und wird nicht einmal irgendwie leicht berührt in einem Zweikampf. Da hat die Aggressivität heute gefehlt.“

Haben die Salzburger ihr Potenzial voll ausgeschöpft? Herzog: „Wenn ich von der ersten Halbzeit spreche, bin ich schon bei 85-90 %, also das schaut richtig gut aus. Zweite Halbzeit nach einer klaren Führung muss man nicht mehr ans höchste Limit kommen, das war auch klar.“

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Hoff Thorup: „Es war viel zu wenig“
Rapid-Coach Hoff Thorup redete die Niederlage ebenfalls nicht schön. „Ich denke, unser Start in das Spiel war auch gar nicht so schlecht, aber sie haben uns heute wirklich eiskalt bestraft für die Fehler“, erklärte der Däne. „Das war insgesamt einfach zu wenig von uns. Wir müssen da viel achtsamer sein, auch in der Rückwärtsbewegung. Die Defensivarbeit war nicht gut genug.“

Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup
Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup(Bild: GEPA)

Hoff-Thorup weiter: „Es ist natürlich eine harte Niederlage. In Salzburg kann man immer verlieren gegen so ein starkes Team. Man muss wirklich auch Respekt haben vor der Leistung von Salzburg heute. Es wird eine beschissene Heimreise, aber wenn wir uns wiedersehen, werden die Köpfe nach oben gerichtet, ein Cup-Match steht vor der Türe, das ist unsere Mentalität.“

Danny Röhl (Salzburg-Trainer) sagte: „Ich bin erst einmal sehr happy über den Sieg gegen eine sehr gute Mannschaft. Wir haben in Ballbesitz eine neue Benchmark für uns gesetzt, waren sehr flüssig, kombinationssicher, haben die Räume sehr gut gefunden und im richtigen Moment beschleunigt. Wenn du nach etwas mehr als 20 Minuten 3:0 führst, hilft das allgemein. Vom Ballbesitz und den Torabschlüssen war es ein ausgeglichenes Spiel, das soll man nicht vergessen. Am Ende haben wir aber hochverdient gewonnen. Auch nach der Pause hatten wir noch die klareren Chancen. Wir haben jetzt in sechs Tagen 3:0, 4:1 und 5:1 gewonnen, das ist in der Offensive hervorragend. Das Gegentor stört mich immer als Trainer, da müssen wir noch wacher bleiben. Wir können zufrieden nach Hause gehen und uns schon einmal freuen.“

Für Rapid heißt es nach der ersten richtig heftigen Abfuhr der Saison nun: Wunden lecken und im Cup eine Reaktion zeigen ...

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