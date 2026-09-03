Rapid-Debakel: „Da fehlt ein Zweikampfmonster“

Danny Röhl (Salzburg-Trainer) sagte: „Ich bin erst einmal sehr happy über den Sieg gegen eine sehr gute Mannschaft. Wir haben in Ballbesitz eine neue Benchmark für uns gesetzt, waren sehr flüssig, kombinationssicher, haben die Räume sehr gut gefunden und im richtigen Moment beschleunigt. Wenn du nach etwas mehr als 20 Minuten 3:0 führst, hilft das allgemein. Vom Ballbesitz und den Torabschlüssen war es ein ausgeglichenes Spiel, das soll man nicht vergessen. Am Ende haben wir aber hochverdient gewonnen. Auch nach der Pause hatten wir noch die klareren Chancen. Wir haben jetzt in sechs Tagen 3:0, 4:1 und 5:1 gewonnen, das ist in der Offensive hervorragend. Das Gegentor stört mich immer als Trainer, da müssen wir noch wacher bleiben. Wir können zufrieden nach Hause gehen und uns schon einmal freuen.“