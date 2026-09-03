Die Freiheitlichen und ihre Auffassung von Distanz

Kopfzerbrechen hat es in der Vergangenheit bei den Kärntner Freiheitlichen wegen Nachwuchshoffnung Erdesz zur Genüge gegeben. Immerhin soll der Landesobmann der Freiheitlichen Jugend enge Kontakte zur rechtsextremen Szene pflegen und gilt auch bei der blauen Nachwuchsorganisation als „zu radikal und deutschnational“ (wir berichteten).