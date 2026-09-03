Kaum Folgen für Mama, die Papa nicht zu Sohn lässt

Ein 43-Jähriger durfte seinen Sohn trotz Besuchsrecht über ein Jahr nicht und danach nur in Begleitung einer Sozialarbeiterin sehen. Grund: Die Kindsmutter bekämpfte jeden Kontaktversuch vor Gericht, was für sie bisher ohne Konsequenzen blieb. Dabei ist dies längst kein Einzelfall.
Weil die Kindsmutter jeden Kontaktversuch unterband und vor Gericht bekämpfte, hatte der 43-jährige Thomas K. aus dem Bezirk Linz-Land seinen Sohn mehr als ein Jahr nicht gesehen. Inzwischen gibt es wieder Kontakt, allerdings nur in Anwesenheit einer Sozialarbeiterin. Nachdem die „Krone“ über den Fall von Thomas K. berichtete, meldeten sich zahlreiche andere Väter, die ähnlich Erfahrungen gemacht haben.
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