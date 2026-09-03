Jetzt muss Salzburg sogar Strom importieren

Daran ist allein das fehlende Wasser schuld. Wie berichtet erkennt man am Beispiel des Wiestal-Stausees, wie prekär die Situation ist. 6,5 Meter unter dem Stauziel. Auch in den anderen Wasserkraftwerken fehlt der nasse Energielieferant. Wird Österreich generell sich auf mangelnden Wasserkraft-Strom einstellen müssen? Matschl schildert: „Ich glaube, dass wir nicht bei 30 Prozent weniger bleiben werden, aber die Spitzen werden wir auch nicht mehr erreichen.“