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Zu Haft verurteilt

Gastarbeiter missbrauchte zehnjähriges Mädchen

Oberösterreich
03.09.2026 07:00
Der 38-Jährige wurde am Landesgericht Wels verurteilt (Symbolbild).
Der 38-Jährige wurde am Landesgericht Wels verurteilt (Symbolbild).(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Fürchterliches musste ein zehnjähriges Mädchen Ende Mai durchleben. Die Oberösterreicherin war auf einem Bauernhof zu Gast, als sie dort von einem Gastarbeiter in gleich zwei Nächten sexuell missbraucht wurde. Am Dienstag wurde der Tunesier zu zwei Jahren Haft verurteilt, rechtskräftig.

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Ein herzzerreißender Fall beschäftigte am Dienstag das Landesgericht Wels. Dort musste sich am Vormittag ein Gastarbeiter wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen verantworten. Der 38-jährige Tunesier hatte sich Ende Mai dieses Jahres in zwei aufeinanderfolgenden Nächten an einer zehnjährigen Oberösterreicherin vergangen. Das Mädchen war auf dem Bauernhof im Bezirk Grieskirchen zu Gast gewesen.

Opfer vertraute sich Mutter an
Die Tatsache, dass ihr Zimmer an jenes des Gastarbeiters grenzte, nutzte dieser schamlos aus, und verübte geschlechtliche Handlungen an dem jungen Mädchen. Das Opfer vertraute sich seiner Mutter an, und wenig später wurde der Tunesier festgenommen. Bei seiner Verhandlung am Dienstag gestand der zuvor in Österreich unbescholtene Mann seine Untaten und wurde schließlich verurteilt.

Urteil rechtskräftig
Er fasste eine unbedingte Haftstrafe in der Länge von zwei Jahren aus – Strafmaß sechs Monate bis fünf Jahre Haft. Außerdem muss er dem Mädchen ein Teilschmerzengeld in der Höhe von 5000 Euro zahlen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. 

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