Gastarbeiter missbrauchte zehnjähriges Mädchen

Opfer vertraute sich Mutter an

Die Tatsache, dass ihr Zimmer an jenes des Gastarbeiters grenzte, nutzte dieser schamlos aus, und verübte geschlechtliche Handlungen an dem jungen Mädchen. Das Opfer vertraute sich seiner Mutter an, und wenig später wurde der Tunesier festgenommen. Bei seiner Verhandlung am Dienstag gestand der zuvor in Österreich unbescholtene Mann seine Untaten und wurde schließlich verurteilt.