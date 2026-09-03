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Tracht an, Alltag aus: Wien ist heiß auf die Wiesn

Wien ist leiwand
03.09.2026 07:00
Promotion
Tracht herrichten, Freunde zusammentrommeln und Wiesn-Termin fixieren!
Tracht herrichten, Freunde zusammentrommeln und Wiesn-Termin fixieren!(Bild: Stefan Diesner)
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Von Sponsoring

Noch drei Wochen, dann wird die Kaiserwiese im Prater wieder zum Treffpunkt für alle, die gemeinsam feiern, mitsingen, genießen und einfach eine richtig gute Zeit haben wollen. Jetzt 1+1 Tickets exklusiv im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at sichern und mitfeiern, wenn die Wiener Kaiser Wiesn ruft! 

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Dirndl, Lederhose, Volksmusik und Festzeltstimmung
Von 24. September bis 11. Oktober findet im Wiener Prater die fünfte Ausgabe der Wiener Kaiser Wiesn statt. 18 Tage lang verbindet das Oktoberfest auf der Kaiserwiese österreichisches Brauchtum und Kulinarik mit einem umfangreichen Musik- und Unterhaltungsprogramm.

Buntes Programm mit bekannten Namen
In den drei großen Festzelten treten auch 2026 zahlreiche bekannte Formationen auf. Angekündigt sind unter anderem Die Lauser, Mountain Crew, Die Edlseer, Fetzentaler, Grabenland Buam, Wiener Wahnsinn und die Trenkwalder. Dazu kommen Schlagerstars wie Udo Wenders, die Alpenkrainer, Silvio Samoni und jede Menge musikalische Überraschungen – von echter Volksmusik über Schlager bis zur großen Wiesn-Party. 

Echte Wiesn-Gaudi lockt die Gäste abends in die Festzelte.
Echte Wiesn-Gaudi lockt die Gäste abends in die Festzelte.(Bild: Harald Klemm)

Freier Eintritt ins Wiesn-Dorf
Das Festgeschehen beschränkt sich nicht auf die Abendveranstaltungen. Täglich ab 12 Uhr ist das Wiesn-Dorf bei freiem Eintritt geöffnet. Besucher können dort durchs Wiesn-Dorf schlendern, österreichische Schmankerl genießen, Live-Musik hören oder in einer der fünf Almen einkehren.

Am Abend verlagert sich das Geschehen in die drei großen Festzelte. Im Gösser Zelt, Wiesbauer Zelt und Nordic Spirit Kaiser Zelt stehen Live-Auftritte und Wiesn-Partys auf dem Programm. 

18 Tage lang treffen im Wiener Prater Brauchtum auf Partystimmung, Dirndl auf Lederhose und österreichische Gemütlichkeit auf mitreißende Live-Musik. Genau diese Mischung macht die Wiener Kaiser Wiesn aus: zusammenkommen, gemeinsam lachen, tanzen, anstoßen und den Moment genießen.

Jetzt schnell Tickets sichern!
Wer bei den großen Abendveranstaltungen live dabei sein will, sollte sich Tickets rechtzeitig sichern. Aktuell gibt es exklusiv im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at zu jedem gekauften Ticket ein Ticket gratis dazu. Die Aktion ist gültig bis inklusive 9. September 2026 und nur solange der Vorrat reicht. Schnell sein lohnt sich! 

1+1 Ticketaktion
Auf geht‘s zur Wiener Kaiser Wiesn! 
(Bild: Stefan Burghart)

Also: Tracht herrichten, Freunde zusammentrommeln und Wiesn-Termin zum Krone-Sonderpreis fixieren.
Sichern Sie sich jetzt schnell Ihre Tickets für die beliebten Abendveranstaltungen beim Wiener Kaiser Wiesn Fest.
Das vollständige Programm und alle Tickets finden Sie im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at 

Die 1+1 Sonderaktion ist gültig bis inkl. 9.9.2026, nur solange der Vorrat reicht!

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