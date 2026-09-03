Tracht an, Alltag aus: Wien ist heiß auf die Wiesn

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Wer bei den großen Abendveranstaltungen live dabei sein will, sollte sich Tickets rechtzeitig sichern. Aktuell gibt es exklusiv im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at zu jedem gekauften Ticket ein Ticket gratis dazu. Die Aktion ist gültig bis inklusive 9. September 2026 und nur solange der Vorrat reicht. Schnell sein lohnt sich!