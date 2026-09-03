Formel-1-Weltmeister gründet sein eigenes Rennteam

Norris weiß aus eigener Erfahrung, welche Summen auf dem Weg in die Formel 1 nötig sind. Seine Familie konnte seine Karriere bis in die Formel 2 finanzieren. Viele andere talentierte Fahrer hätten diese Möglichkeit nicht. „Das ist meine Art, etwas zurückzugeben“, erklärte Norris. Er wolle seine Infrastruktur, seine Partner und sein Wissen nutzen, um anderen Fahrern eine Chance zu geben. Dabei sollen laut dem Weltmeister Hunderttausende und sogar Millionen in das Projekt fließen.