Uber bringt Robotaxis auf die Straßen von London

London ist damit nach Zagreb die zweite europäische Metropole, in der Uber autonome Fahrzeuge einsetzt. Zunächst stehen weniger als 20 Fahrzeuge des Modells Ford Mustang Mach-E zur Verfügung, in denen vorerst noch ein Fahrer zur Überwachung an Bord ist, teilten die Unternehmen mit. Kunden, die eine Fahrt über UberX, Uber Comfort oder Uber Electric buchen, könnten ohne Aufpreis ein autonom fahrendes Fahrzeug zugeteilt bekommen.