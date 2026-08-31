Lake Ontario auf Google Maps bereits umbenannt

Kritik auch in den USA

Die Umbenennung des Sees durch Trump stößt auf breiten Widerstand. Der kanadische Premierminister Mark Carney hatte die Namensänderung für den kleinsten der fünf Großen Seen bereits am Donnerstag umgehend zurückgewiesen. Ontarios Regierungschef Doug Ford enthüllte am Samstag ein großes Schild am Seeufer mit der englischen und französischen Aufschrift „Lake Ontario: Jetzt und für immer“. Trump könne den See nennen, wie er wolle, aber der Rest der Welt werde ihn immer Ontariosee nennen, sagte Ford.