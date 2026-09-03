Lehrerbedarf im neuen Schuljahr beinahe gedeckt

„Riesiger verdeckter Personalmangel“

Geht es nach der Lehrergewerkschaft, zeigen die Zahlen allerdings nicht das ganze Bild. Es gebe einen „riesigen verdeckten Personalmangel“, das Ausmaß an Überstunden sei „enorm“, betonte der Sprecher der ARGE Lehrer in der GÖD, Paul Kimberger (FCG). 2023/24 gab es Mehrdienstleistungen im Ausmaß von 7000 Vollzeitstellen. Dabei seien gerade besonders heikle Bereiche wie die Sonderpädagogik oder die dringend benötigte Deutschförderung betroffen.