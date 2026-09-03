Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abriss gefordert

Zaun-Zorn in Salzburg: „Das ist doch ein Witz!“

Salzburg
03.09.2026 08:00
Franz Winter vor dem Zaun des Anstoßes. Der Salzburger versteht die Welt nicht mehr.
Franz Winter vor dem Zaun des Anstoßes. Der Salzburger versteht die Welt nicht mehr.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Ein Salzburger soll auf Geheiß der Behörden seinen Garten massiv verkleinern und einen mehr als zwei Meter hohen Zaun abreißen. Warum? Das weiß er selbst nicht genau. Er ortet einen „echten Schildbürgerstreich“ – die „Krone“ kennt die Hintergründe.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Franz Winter steht in seinem Garten und betrachtet den mehr als zwei Meter hohen Zaun, der sein Grundstück von der viel befahrenen Innsbrucker Bundesstraße abgrenzt. Der Stadt-Salzburger ist fassungslos: „Das soll ein Schwarzbau sein – absolut lächerlich“, poltert er. Doch der Magistrat wirft Winter genau das vor – und fordert einen Rückbau des Zauns. „Ein echter Schildbürgerstreich“, ist der Salzburger außer sich.

Doch der Reihe nach: Bis zum Jahr 2009 trennte eine hohe Thujen-Hecke das Grundstück von Gehsteig und Straße ab. „Dann gab es Planungen für ein Bauprojekt auf dem benachbarten früheren Öfag-Gelände“, erinnert sich Winter.

Der Bauträger trat an ihn heran, bat zwecks besserer Sicht in eine geplante Einfahrt um die Abtretung einer knapp acht Quadratmeter großen Teilfläche seines Gartens. Man war sich rasch einig: Winter erhielt eine Einmalzahlung, der Bauträger stellte auf eigene Kosten den massiven Zaun samt Betonfundament auf.

So weit, so gut? Nein! 2025 – also mehr als 15 Jahre später (!) – flatterte Winter ein Schreiben des Salzburger Baurechtsamts ins Haus. Demnach habe es nie eine Genehmigung für den Zaun gegeben. Die Behörden forderten prompt einen Rückbau. Dagegen legte nun Winter selbst ein Veto ein, suchte um eine erneute Bewilligung des Zauns an. Daraufhin spitzte sich die Situation weiter zu.

Behörden bleiben hart
Denn: Im heurigen Sommer stellte das Baurechtsamt nun gar fest, dass ein erheblicher Teil seines Gartens seit dem Jahr 1998 als Abtretungsfläche für einen etwaigen Radweg-Ausbau an der Innsbrucker Bundesstraße vorgesehen ist.

Uneinsichtig: die Kreuzung vor dem Haus von Franz Winter
Uneinsichtig: die Kreuzung vor dem Haus von Franz Winter(Bild: Markus Tschepp)

„Davon ist in in keinem Plan die Rede“
„Jetzt soll ich nicht nur den Zaun abreißen, sondern auch noch weitere 44 Quadratmeter meines Gartens verlieren. Das kostet sicher an die 40.000 Euro“, sagt der Salzburger. Und: „In keinem Plan, den ich von unserem Haus habe, ist von so einer Abtretungsfläche die Rede. Ein Witz!“ Er hofft immer noch auf eine Lösung.

Im Bescheid der Stadt Salzburg heißt es aber klipp und klar: „Die maßgeblichen Versagungsgründe bestehen weiterhin.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
03.09.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
163.836 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
155.121 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Oberösterreich
Zweiter Schicksalsschlag für Familie von Marcel
130.300 mal gelesen
In diesem blauen BMW verunglückten die beiden jungen Männer in der Nacht auf Sonntag in ...
Außenpolitik
Berlin sendete Moskau auch militärische Botschaft
2084 mal kommentiert
Das israelische System Lora wurde getestet, während Moskau in Berlin als Terror-Drahtzieher ...
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
1643 mal kommentiert
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Innenpolitik
„Parteifreunde“ wollen Babler und Stocker stürzen
1615 mal kommentiert
Andreas Babler ist mehr als nur angezählt. Christian Stockers Schicksal könnte mit seiner Person ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf