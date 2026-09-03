Zaun-Zorn in Salzburg: „Das ist doch ein Witz!“

„Davon ist in in keinem Plan die Rede“

„Jetzt soll ich nicht nur den Zaun abreißen, sondern auch noch weitere 44 Quadratmeter meines Gartens verlieren. Das kostet sicher an die 40.000 Euro“, sagt der Salzburger. Und: „In keinem Plan, den ich von unserem Haus habe, ist von so einer Abtretungsfläche die Rede. Ein Witz!“ Er hofft immer noch auf eine Lösung.