Totgesagtes lebt noch länger: Reparieren im Trend

Verwenden statt verschwenden: Das Ziel der Repair-Cafés ist klar. Vor allem der Umweltgedanke spielt bei Besuchern eine große Rolle. Rund 70 Prozent der Geräte sind reparabel. In Graz setzt eine „Porzellandoktorin“ sogar Scherbenhaufen wieder zusammen.
Kaffeemaschine, Stabmixer, Staubsauger, Heckenschere – die Liste der elektrischen Haushaltsgeräte, die den Geist aufgeben können und das auch immer wieder tun, ist lang. Anstatt aber sofort ein neues anzuschaffen, setzen immer mehr Menschen auf Reparaturen – auch um der Umwelt etwas Gutes zu tun.
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