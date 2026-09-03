Totgesagtes lebt noch länger: Reparieren im Trend

Kaffeemaschine, Stabmixer, Staubsauger, Heckenschere – die Liste der elektrischen Haushaltsgeräte, die den Geist aufgeben können und das auch immer wieder tun, ist lang. Anstatt aber sofort ein neues anzuschaffen, setzen immer mehr Menschen auf Reparaturen – auch um der Umwelt etwas Gutes zu tun.