Sensation! Supertalent scheitert an Lucky Loser

Sonst wurden die Favoriten aber ihrer Rolle gerecht. 2021-US-Open-Champion Daniil Medwedew zog mit einem 6:1,6:3,7:5 gegen den US-amerikanischen Wildcard-Spieler Sebastian Gorzny in die 3. Runde ein. Auch der Australier Alex de Minaur hatte mit dem italienischen Qualifikanten Andrea Guerrieri beim 6:2,6:2,6:4 nur wenig Mühe. Gefordert wurde dagegen der US-Amerikaner Ben Shelton vom Polen Hubert Hurkacz beim 6:3,5:7,7:6(3),7:5.