Frankreich besteuert Wegwerfmode von Shein & Co.

Maximal 50 Prozent des Nettopreises

Die Höhe der Abgabe richtet sich u.a. nach dem Sortimentsumfang (Anzahl täglich neu angebotener Stile), der Nutzungsdauer und der Reparierbarkeit. So werden für Unterwäsche derzeit etwa 50 Cent, T-Shirts zwei Euro, Jeans neun Euro oder Jacken zwölf Euro fällig, maximal jedoch 50 Prozent des Nettopreises des jeweiligen Artikels. Bis zum Jahr 2030 sollen die Sätze sukzessive ansteigen – dann sollen bis zu 19,50 Euro pro Jacke oder acht Euro für Shirts oder 17 Euro für Jeans fällig werden.