Robotaxis erobern Straßen von Zagreb

Wobei fahrerlos nur teilweise stimmt: Mit an Bord sitzt stets ein sogenannter Operator, ein Angestellter von Verne – bereit, notfalls einzugreifen. Filip Cindric, der bei Verne das Geschäft auf dem Heimatmarkt leitet, versichert, die meisten Fahrten würden „ohne jegliches Eingreifen“ verlaufen. Zehntausende Kilometer hätten die Autos der vorerst aus zehn Fahrzeugen bestehenden Flotte bereits absolviert, ohne dass Kollisionen gemeldet worden seien. 90 Prozent der Fahrgäste hätten den Service zudem mit vier oder fünf Sternen bewertet, berichtet er.