Grill House Owner Returns to Crime Scene: Arrested!

Sometimes, as the saying goes, luck really does favor the brave. When Monika K. came home from work last Friday, she found some welcome news in the mail! After months, the district attorney’s office had given the green light for the arrest of Mirsad A., who is accused of arson, robbery, and aggravated fraud at the K. family’s home in Floridsdorf, before he moved on to Brigittenau, where, among other things, he swindled a blind restaurant patron out of 4,933.33 euros (as reported by the “Krone”).