Vor 41.000 seinem Rekordjahr die Krone aufgesetzt

Hürden-Ass Niklas Strohmayer-Dangl beendet seine historische Saison mit dem Highlight im Berliner Olympiastadion vor einer Rekordkulisse. Trotz der rot-weiß-roten Bestzeit, ist sein Leistungszenit noch nicht erreicht.
Davon träumt wohl jedes sportbegeisterte Kind: einmal vor Zehntausenden Menschen ins Stadion einzulaufen, von den Rängen angefeuert zu werden. Für Österreichs Hürden-Ass Niklas Strohmayer-Dangl wurde dieser Traum am Wochenende Wirklichkeit – vor 41.000 Zusehern im Berliner Olympiastadion ums Podest zu laufen. Nach dem Saisonhighlight bei der EM in Birmingham bekam der 24-Jährige beim traditionsreichen ISTAF noch einmal die ganz große Bühne. „Allein dort ins Starterfeld zu kommen, war für mich eine große Ehre.“ Spätestens mit dem Startschuss war Gänsehaut garantiert. „Es war wahnsinnig cool, wohl die größte Kulisse, vor der ich je gelaufen bin“, schwärmt er.
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