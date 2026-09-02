LASK holt Verstärkung für die Champions League!

Der LASK hat sich für die Premiere in der Champions League ein weiteres Mal verstärkt!
Der Double-Champion holte mit Daniel Elfadli einen 29-jährigen Defensivspieler leihweise bis Saisonende vom deutschen Traditionsklub Hamburger SV.
Der deutsch-libysche Doppelstaatsbürger war dreimal für das Nationalteam von Libyen im Einsatz, vergangene Saison absolvierte er für den HSV 21 Partien im Oberhaus, hauptsächlich als defensiver Mittelfeldspieler oder Innenverteidiger.
„Gutes Aufbauspiel und hohe Spielintelligenz!“
„Daniel ist ein vielseitiger Defensiv-Allrounder, der uns viel Flexibilität in der Abwehr gibt. Zudem verfügt er über ein gutes Aufbauspiel und eine hohe Spielintelligenz. Mit seiner Mentalität passt er sehr gut in unsere Mannschaft“, sagte LASK-Sportdirektor Dino Buric.
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