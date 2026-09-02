LASK holt Verstärkung für die Champions League!

„Gutes Aufbauspiel und hohe Spielintelligenz!“

„Daniel ist ein vielseitiger Defensiv-Allrounder, der uns viel Flexibilität in der Abwehr gibt. Zudem verfügt er über ein gutes Aufbauspiel und eine hohe Spielintelligenz. Mit seiner Mentalität passt er sehr gut in unsere Mannschaft“, sagte LASK-Sportdirektor Dino Buric.