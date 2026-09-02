Diese Tropen-Viren bedrohen jetzt Österreich

Killer nehmen Kurs auf Europa! So lautete eine Schlagzeile 1991 in der „Krone bunt“. Wie sieht es 35 Jahre und eine Pandemie später mit der Viren-Gefahr aus? Ein Blick auf die Errungenschaften bei der Behandlung – und die neuen Erreger aus den Tropen wie ganz aktuell etwa dem West-Nil-Fieber oder Ebola. Wir sprachen mit einer der renommiertesten Mikrobiologinnen Österreichs über die aktuelle Bedrohung.
„Viren sind unsere einzigen echten Rivalen um die Herrschaft über den Planeten. Wir müssen auf Draht sein, um mit ihnen Schritt zu halten.“
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