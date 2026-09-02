Diese Tropen-Viren bedrohen jetzt Österreich

Killer nehmen Kurs auf Europa! So lautete eine Schlagzeile 1991 in der „Krone bunt“. Wie sieht es 35 Jahre und eine Pandemie später mit der Viren-Gefahr aus? Ein Blick auf die Errungenschaften bei der Behandlung – und die neuen Erreger aus den Tropen wie ganz aktuell etwa dem West-Nil-Fieber oder Ebola. Wir sprachen mit einer der renommiertesten Mikrobiologinnen Österreichs über die aktuelle Bedrohung.